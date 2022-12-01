Сегодня первый рабочий день у сотрудников Цаган-Нурского пожарно-спасательного поста номер 6

Его открыли в конце прошлой недели. Он обеспечит пожарную безопасность не только своего поселка, но и пяти близлежащих населенных пунктов Октябрьского района. В них проживают более 2, 5 тысяч человек. Средства для его создания выделены из республиканского и местного бюджетов. Кроме пожарной безопасности новая часть позволит обеспечить рабочими местами местных жителей.



Фото: Цаган-Нур (Талтахн)