17 апреля, 07:26
Сегодня первый рабочий день у сотрудников Цаган-Нурского пожарно-спасательного поста номер 6
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Его открыли в конце прошлой недели. Он обеспечит пожарную безопасность не только своего поселка, но и пяти близлежащих населенных пунктов Октябрьского района. В них проживают более 2, 5 тысяч человек. Средства для его создания выделены из республиканского и местного бюджетов. Кроме пожарной безопасности новая часть позволит обеспечить рабочими местами местных жителей.
Его открыли в конце прошлой недели. Он обеспечит пожарную безопасность не только своего поселка, но и пяти близлежащих населенных пунктов Октябрьского района. В них проживают более 2, 5 тысяч человек. Средства для его создания выделены из республиканского и местного бюджетов. Кроме пожарной безопасности новая часть позволит обеспечить рабочими местами местных жителей.
Фото: Цаган-Нур (Талтахн)