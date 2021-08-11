Сегодня День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

К этому дню традиционно была приурочена Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». В этом году –XXIII по счету. Аграрии Калмыкии завоевали 13 медалей, из них 6 золотых и 7 серебряных.

Напомним, крупнейший в стране смотр достижений АПК в этом году впервые проходил в Московской области, в парке «Патриот» в заочном формате. Были представлены более 100 павильонов из различных регионов России. Для участников были организованы круглые столы, дискуссии, мастер-классы по важнейшим вопросам АПК.

Основным событием стало пленарное заседание, посвященное итогам посевной и уборочной страды, планам и стратегии развития отрасли. Отметим, что регион участвует в выставке много лет и занимает многочисленные награды, свой успех он подтвердил и в этот раз.