Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наши земляки все активнее используют новые возможности цифровой трансформации»

Правительство России утвердило постановление, разрешающее подросткам с 14 лет самостоятельно создавать личную учетную запись на портале "Госуслуги" и пользоваться его сервисами. Дети младшего возраста могут быть зарегистрированы родителями.

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни: «Россия делает значимые шаги в цифровой трансформации, а наши земляки все активнее используют новые возможности»

Также он добавил, что это нововведение существенно облегчит школьникам доступ к цифровым ресурсам. Например, можно будет зайти в электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание. Как отметил Председатель Правительства России Михаил Мишустин: «Это избавит детей и их родителей от посещения различных инстанций и сбора документов».

Необходимо отметить, что по итогам 2021 года Республика Калмыкия вошла в число 26 регионов – лидеров по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

«Важно, чтобы все наши земляки могли оперативно пользоваться всеми услугами и взаимодействовать с госорганами. Будем и дальше последовательно развивать в Калмыкии цифровую среду», - отметил Бату Хасиков.