117 тысяч семей Юга России и Северного Кавказа взяли ипотеку в Сбере

По итогам 2021 года Юго-Западный банк Сбербанка выдал более 117 тысяч ипотечных кредитов на 267 млрд рублей. Средний размер ипотечного займа в Юго-Западном банке за год вырос на 397 тыс рублей и составил 2,3 млн рублей. Минимальный средний ипотечный займ в 710 тысяч рублей зафиксирован в Ингушетии, а максимальный в 2,9 млн рублей – в Краснодарском крае.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«В прошлом году улучшение жилищных условий после рождения детей, строительство и покупка загородного жилья и долгосрочные инвестиции в недвижимость оставались ключевыми мотивами наших клиентов для оформления ипотеки. Семейные пары приобретали более просторное жильё в городах, молодёжь отдавала предпочтение студиям недалеко от учебных заведений, а жильё в сельской местности востребовано у людей старше 40 лет. Под запрос каждого клиента мы предлагали самый быстрый, удобный и выгодный формат, поэтому в сравнении с 2020-м годом выдали на 35% жилищных кредитов больше в количественном выражении и на 64% в суммарном объёме. Сегодня мы продолжаем активно работать над повышением комфорта подбора, оформления и обслуживания ипотеки и расширяем партнёрства с ключевыми застройщиками Юга России и Северного Кавказа».

С 2017 года по 2021 год сводный индекс доступности жилья в России вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 м2 жилья, в ипотеку – 42,2 м2. Как отмечают аналитики СберИндекса, в 2022 году доступность жилья будет расти за счёт опережающего увеличения номинальных доходов населения на фоне ожидаемого замедления роста цен на недвижимость. Среди регионов с наибольшим приростом индекса доступности жилья в РФ отмечены Республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания.