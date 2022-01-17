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9 февраля, 13:03
НовостиСтроительство

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» начнется строительство Дома культуры в поселке Чапаевское

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» начнется строительство Дома культуры в поселке Чапаевское

А в следующем - в Бага-Чоносе Целинного района. Капремонт ДК ожидается в селе Розенталь Городовиковского района и поселке Хулхута. Такое же обновление сейчас проходит в поселке Аршан-Булг. Согласно проекту реконструкция дома культуры там должна завершиться уже в следующем году. При этом, как заявили в региональном профильном ведомстве, прием заявок от муниципалитетов на строительство и ремонт ДК уже открыт.

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