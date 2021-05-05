Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наши дети должны развиваться разносторонне и гармонично»

«Здоровая нация – один из приоритетов нашей работы.

Необходимо не только создавать соответствующую инфраструктуру, но привлекать и мотивировать людей, особенно детей, на здоровый образ жизни. В рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Калмыкии планомерно развиваем массовый школьный и дворовой спорт.



В этом деле важен личный пример взрослых



Принял участие в благотворительном хоккейном матче, приуроченном ко Дню Zащиты детей, в честь которого команда «Друзья Калмыкии» в лице президента компании «Fight Nights Global» Камила Гаджиева, а также известного хоккейного агента, функционера Евгения Голденкова вручила юным хоккеистам экипировку.



Все для наших детей! С праздником» - сообщает он в своем телеграм-канале.