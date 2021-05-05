В Калмыкии лишили полномочий депутата из-за нарушения антикоррупционного законодательства

Установлено, что представитель Собрания депутатов Кировского СМО вовремя не отчитался о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Депутат не подал в установленный срок руководителю региона эти сведения, а также справки о несовершении сделок по покупке земли, недвижимости, транспорта, ценных бумаг и акций, цифровых финансовых активов.



В адрес председателя Собрания депутатов муниципального образования внесли представление, а после — досрочно лишили полномочий.