Стали известны победители городского этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
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Соревнования проходили в двух возрастных группах. В младшей приняли участие 5 команд. Первое место завоевала школа футбола «Лео». На втором расположились юные футболисты клубы «Уралан». Бронза у команды «Аранзал».В средней возрастной группе состязались 7 команд. Победили ребята из клуба «Уралан-2010», серебро у юных футболистов «Чингис-Хан». Третье место завоевал «Уралан-2009».