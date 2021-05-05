1 июня, 14:11
 33 °C
62,74
61,61
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 июня, 12:50
НовостиСпорт

Стали известны победители городского этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Стали известны победители городского этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Соревнования проходили в двух возрастных группах. В младшей приняли участие 5 команд. Первое место завоевала школа футбола «Лео». На втором расположились юные футболисты клубы «Уралан». Бронза у команды «Аранзал».В средней возрастной группе состязались 7 команд. Победили ребята из клуба «Уралан-2010», серебро у юных футболистов «Чингис-Хан». Третье место завоевал «Уралан-2009».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия