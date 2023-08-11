Гран-при имени Эдуарда Сагалаева на фестивале "Герой нашего времени" удостоен Рифат Сабитов

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Кульминацией церемонии награждения победителей фестиваля «Герой нашего времени» стало вручение первого в истории медиафорума Гран-при имени Эдуарда Сагалаева. Эта награда во всех смыслах особенная, ведь она увековечила имя Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей — человека, без которого невозможно представить историю отечественного телевидения.

Самарская область для Эдуарда Михайловича далеко не чужой регион. Одно из его многочисленных блестящих начинаний — фестиваль «Герой нашего времени» — вставал на крыло именно здесь.

И именно здесь первое Гран-при имени Эдуарда Сагалаева по единогласному решению организаторов и жюри фестиваля по праву и вполне справедливо вручено его последователю, соратнику и настоящему товарищу — Рифату Сабитову, Заместителю генерального директора — руководителю регионального департамента ВГТРК, члену Правления НАТ.