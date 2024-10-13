В Калмыкии проходит обучающий курс по предпринимательству для молодежи.

Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» организовал обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности» для молодежи.

Участники - студенты средних специальных учебных заведений, которые получают знания, необходимые для того, чтобы открыть и успешно вести свое дело. Мероприятие проходит в Элисте на трех площадках.

На курсе обсуждаются способы поиска и оценки бизнес-идей, базовые элементы бизнес-проекта, основы финансового планирования и ценообразования, маркетинг и PR и другие важные аспекты для предпринимательства. Программа обучения адаптирована под современное молодое поколение. В ней представлена информация о современных и будущих трендах на рынке товаров и услуг. Практические задания помогут развить навыки и расширить кругозор.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в России реализуется с 2019 года. Основная цель которого является развитие малого и среднего бизнеса, оказание всесторонней помощи и поддержки российским предпринимателям. Также юношам и девушкам, кто только еще мечтает, но серьезно планирует открыть свой бизнес.