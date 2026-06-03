В Элисте выявлены недостатки при ремонте скейт-площадки в Парке Победы

Прокурор города Баатр Гаряев проверил ход работ на объекте. Ранее прокуратура инициировала проверку после публикации в интернете о ненадлежащем состоянии площадки. Изложенные сведения подтвердились: выявлены недостатки, снижающие безопасность и функциональность объекта.

Прокурор внёс представление директору МБУ «Городское зелёное хозяйство», после чего заключили контракт с подрядчиком. Ремонт остаётся на контроле надзорного ведомства.

Видео: Прокуратура Республики Калмыкия