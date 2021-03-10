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29 марта, 11:51
НовостиПроисшествия

За неделю в регионе зарегистрировано 10 ДТП

За неделю в регионе зарегистрировано 10 ДТП

 

17 человек получили травмы.

 Так, 25 марта на 132 километре федеральной трассы «Каспий» 37-летний элистинец за рулем иномарки допустил столкновение с движущемся в попутном направлении грузовиком. В результате - в больницу попали 3 пассажира легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних.

 Вечером того же дня 19-летний уроженец Черноземельского района, управляя машиной ВАЗ-21099, столкнулся с Ладой-Ларгус. С ранениями в лечебное учреждение доставлены водитель и 3 пассажира ВАЗ.

Кроме того, за неделю на дорогах Калмыкии задержаны и отстранены от управления 18 водителей, управлявших автомашиной в состоянии опьянения.

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