За неделю в регионе зарегистрировано 10 ДТП

17 человек получили травмы.

Так, 25 марта на 132 километре федеральной трассы «Каспий» 37-летний элистинец за рулем иномарки допустил столкновение с движущемся в попутном направлении грузовиком. В результате - в больницу попали 3 пассажира легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних.

Вечером того же дня 19-летний уроженец Черноземельского района, управляя машиной ВАЗ-21099, столкнулся с Ладой-Ларгус. С ранениями в лечебное учреждение доставлены водитель и 3 пассажира ВАЗ.

Кроме того, за неделю на дорогах Калмыкии задержаны и отстранены от управления 18 водителей, управлявших автомашиной в состоянии опьянения.