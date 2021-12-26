В Ойрат-Арене прошло первое тестовое соревнование по рэгболу

Это новый вид спорта для степной республики. Участвовали в турнире представители четырех федераций – самбо, волной борьбы, греко-римской и смешанных единоборств.

Базовая дисциплина в рэгболе – борьба. К ней добавились элементы баскетбола и рэгби. А значит, участникам разрешается все, кроме подножек, толчков в спину и явных провокаций на столкновение.

В ходе турнира в тройку лидеров вошли команды MMA и самбо. А победа досталась Федерации по греко-римской борьбе.