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29 сентября, 18:22
НовостиОбществоОбразование

На центральной площади Элисты третьеклассники продемонстрировали знания ПДД

На центральной площади Элисты третьеклассники продемонстрировали знания ПДД

В центре города развернулась мобильная «Лаборатория безопасности». Это завершающее мероприятие акции по профилактике детского дорожного травматизма. За её работой наблюдала наш корреспондент Элла Хаптаханова. 

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданный на базе Республиканского центра детского творчества, регулярно посещает образовательные организации Калмыкии.

Модельный комплекс «Лаборатория безопасности» оснащён специальным оборудованием. Благодаря чему, ребята познают реалии на дорогах в интересной познавательной форме. Это технические и методологические инструменты: здесь есть велосипеды, самокаты, демонстрационные стенды, макеты и многое другое. А кем видят себя ребята на проезжей части, они решают сами. Как и то, как себя там вести.

Пройти обучение и проверить себя ребята смогут в соревнованиях по фигурному вождению, в конкурсе рисунков, правилах использования детских удерживающих средств, светоотражающих элементов, в оказании первой помощи при ДТП.

Нынешняя неделя безопасности дорожного движения завершает профилактическую акцию.

Единственная в республике «Лаборатория безопасности» работает во всех районах Калмыкии. План подробно расписан на месяцы вперёд.

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