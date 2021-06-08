Уникальные животные степного края – снова в объективе фотокамер

Уникальные кадры кочевья сайгаков удалось запечатлеть директору заповедника. На видео – большое стадо прикочевало на местность, где после дождей взошла свежая зелень. Также краснокнижные обитатели степей отметились на колодце Савха-Худук.

А за миграцией степных орлов региона теперь будут следить российские и зарубежные учёные и орнитологи. В конце июня на территории заказника «Сарпинский» спутниковыми передатчиками были помечены два слётка степного орла. Это позволит узнать маршрут их миграции, местах зимовок, а также потенциальные и реальные угрозы, с которыми сталкиваются птицы.