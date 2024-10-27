Экс-судья Калмыкии осужден за попытку мошенничества

В Республике Калмыкия судья в отставке признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере Следствием и судом установлено, что с сентября 2021 по февраль 2022 года судья и его знакомый сообщили осужденной за мошенничество женщине ложную информацию о возможном пересмотре ее обвинительного приговора. Они потребовали за это денежные средства в сумме более одного миллиона рублей.

По независящим от обвиняемого и иного лица обстоятельствам, их преступный умысел не был доведен до конца. Так как при передаче потерпевшей части денежных средств в размере 400 тысяч рублей их действия были пресечены сотрудниками УФСБ.

Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей