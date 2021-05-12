Вопросы водоснабжения села Троицкое решаются поэтапно

Пока дома жителей райцентра подключены к централизованной системе лишь частично. Увеличить их число поможет программа по комплексному развитию сельских территорий. А вот сделать живительную влагу чище и доступнее, призван Федеральный проект «Чистая вода». Контракты на строительство подписаны, сообщили в администрации Целинного РМО. Работы начнутся в ближайшее время.

Татьяне Лиджиевой не верится, что на их улице Гагарина скоро будет праздник. И не дождется октября, когда можно будет подключиться к центральному водоснабжению. Задолго до этого, семья обустроила кухню, ванну, туалет. Воду ждет полвека. Пользуется привозной. Примерно за 4 кубометра отдает тысячу триста рублей. Летом – значительно больше.

До конца этого года 11 улиц села будут обеспечены водой. Необходимо проложить более восьми километров труб. На эти цели требуются свыше 14 миллионов рублей. Спонсорскую помощь – более двух миллионов – оказал местный фермер. Остальные средства выделены по программе «комплексное развитие сельских территорий». Сейчас руководство села оформляет заявку для водоснабжения других улиц.

Часть райцентра уже обеспечена централизованной системой подачи воды, но ее качество не отвечает санитарным требованиям. В этом и поможет реализация Нацпроекта. Она охватит и поселок Ики-Чонос. Станцию очистки начнут строить в этом году в пяти километрах от Троицкого, рядом с объектом водоснабжения. А место под водонапорную башню отведено в самом селе. Работы рассчитаны до конца 2022 года. Стоимость проекта более ста миллионов рублей.

Станции очистки в рамках Нацпроекта будут возведены и в поселке Цаган-Аман. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для осуществления работ завершены. Также в планах профильного министерства до 2024 года - строительство объектов водоснабжения в Лагани, селах Яшалта и Ульяновское.