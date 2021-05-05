100 баллов по русскому языку набрали сразу 19 выпускников калмыцких школ

Всего ЕГЭ сдавали 1,5 тысячи человек. Он состоялся 30 и 31 мая. Не преодолели минимальный порог 20 человек, более 80 баллов набрали 409 человек.



Не согласные с результатами сегодня еще могут подать апелляцию. Пересдать русский выпускники смогут в резервный день – 23 июня.