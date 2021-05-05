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17 июня, 10:56
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100 баллов по русскому языку набрали сразу 19 выпускников калмыцких школ

100 баллов по русскому языку набрали сразу 19 выпускников калмыцких школ

Всего ЕГЭ сдавали 1,5 тысячи человек. Он состоялся 30 и 31 мая. Не преодолели минимальный порог 20 человек, более 80 баллов набрали 409 человек.

Не согласные с результатами сегодня еще могут подать апелляцию. Пересдать русский выпускники смогут в резервный день – 23 июня.

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