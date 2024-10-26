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28 октября, 13:37
НовостиСобытие

Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек

Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек

С начала года более 1600 жителей Калмыкии получили свидетельства пенсионера. Этот документ дает право на определенные льготы и скидки. В их числе: компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и транспортных расходов, скидки на лекарства и товары в магазинах и аптеках, льготные условия для посещения культурных и спортивных мероприятий. Документ выдается в день обращения и действует в течение всего срока, на который установлена пенсия. Сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда России по Республике.

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