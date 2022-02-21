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25 марта, 11:53
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Фестиваля тюльпанов в Калмыкии стартует уже через неделю

Фестиваля тюльпанов в Калмыкии стартует уже через неделю

В его рамках планируют мероприятия и  в муниципалитетах. В программе -  выставки достижений сельского хозяйства и мастеров декоративно-прикладного искусства. Также будет организована экскурсия по экологическому маршруту - поющие барханы, розовое озеро, горячий источник.

Кроме того, пройдут мастер-классы по калмыцким танцам, игре на добре. И какой же праздник – без стрельбы из лука и скачек на лошадях и верблюдах. Делимся программой мероприятий

 

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