Фестиваля тюльпанов в Калмыкии стартует уже через неделю

В его рамках планируют мероприятия и в муниципалитетах. В программе - выставки достижений сельского хозяйства и мастеров декоративно-прикладного искусства. Также будет организована экскурсия по экологическому маршруту - поющие барханы, розовое озеро, горячий источник.

Кроме того, пройдут мастер-классы по калмыцким танцам, игре на добре. И какой же праздник – без стрельбы из лука и скачек на лошадях и верблюдах. Делимся программой мероприятий