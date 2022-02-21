На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводятся временные ограничения

Они продлятся с сегодняшнего дня и до 25 апреля и коснутся движения транспортных средств с грузом и без, а также с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси.

Соответствующий приказ был издан профильным Министерством в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период. Эта ограничительная мера не распространяется на ряд перевозок и транспортировок. Подробности можно узнать на официальном сайте ведомства