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25 марта, 11:22
Новости

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводятся временные ограничения

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводятся временные ограничения

Они продлятся с сегодняшнего дня и до 25 апреля и  коснутся движения транспортных средств с грузом и без, а также с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси.

 Соответствующий приказ был издан профильным Министерством в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период. Эта ограничительная мера не распространяется на ряд перевозок и транспортировок. Подробности можно узнать на официальном сайте ведомства

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