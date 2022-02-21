25 марта, 11:22
На автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводятся временные ограничения
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Они продлятся с сегодняшнего дня и до 25 апреля и коснутся движения транспортных средств с грузом и без, а также с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси.
Соответствующий приказ был издан профильным Министерством в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период. Эта ограничительная мера не распространяется на ряд перевозок и транспортировок. Подробности можно узнать на официальном сайте ведомства