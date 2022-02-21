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25 марта, 12:01
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Бату Хасиков поздравил с работников культуры с профессиональным праздником

Бату Хасиков поздравил с работников культуры с профессиональным праздником

 

Глава республики подчеркнул, что именно культура формирует духовное состояние народа, обеспечивает связь между поколениями и прививает любовь к Родине. «Спасибо всем деятелям искусства за умение создавать и хранить прекрасное», – сказал Бату Хасиков.

Он также поблагодарил работников культуры республики за вклад в сохранение уникального культурно-исторического наследия калмыцкого народа: «Ваш созидательный труд и творчество находят самый горячий отклик в сердцах земляков — радуют, воодушевляют. Вы щедро делитесь с людьми богатством своей души» 

В завершение Глава региона подчеркнул, что даже в непростое время творческие люди продолжают вдохновлять: «Во время всевозможных вызовов это особенно укрепляет наш дух».

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