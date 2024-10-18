Фестиваль "Уличная классика" прошел в Элисте

В минувшую субботу Дом молодежи им. Б. Б. Городовикова стал площадкой для фестиваля «Уличная классика», который собрал любителей экстрима и активного отдыха. Мероприятие прошло при поддержке Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова в рамках государственной программы для «Регион для молодых».

Фестиваль стал частью федеральной программы развития уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика», направленной на популяризацию современных и экстремальных видов спорта среди молодежи.

География участников была обширной - Элиста, Воронеж, Волгоград, Ставрополь, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Москва, Йошкар-Ола, Сочи, Краснодар и другие города.

В течение всего дня зрители могли наблюдать за работой граффити-художников, участвовать в бесплатных мастер-классах от топовых атлетов. Элистинскую молодежь также порадовали зрелищные трюки, судейские шоу и креативные выступления приглашенных диджеев.

- «Отрадно, что в Калмыкии молодежь реально поддерживают, и она могла проявить себя здесь. Мы поняли, как это востребовано у наших ребят, и надеемся, что они продолжат возрождать «уличную классику» в нашем регионе», - отметил региональный организатор Станислав Купцов.

Фото: Правительство Республики Калмыкия