В Элисте состоялся семинар чемпион Европы Исламутдина Эльдарушева

Исламутдин Эльдарушев — заслуженный мастер спорта России по каратэ, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, неоднократный чемпион страны, обладатель чёрного пояса и главный тренер сборной России по каратэ.

Во время семинара Алтана Басангова получила первое в Калмыкии удостоверение мастера спорта по каратэ.

Алтана — победительница Кубка России, международных турниров «Кубок Дружбы», «Open Armenia», «WKF Москва — Вселенная каратэ», серебряная медалистка БРИКС.

Это удостоверение — свидетельство её таланта и упорства, а также знак того, что каратэ в Калмыкии растёт и открывает новые горизонты. Калмыкия всегда славилась перспективными спортсменами, и сегодня юные звёзды с горящими глазами получают бесценный опыт от легенды каратэ.

Семинар Исламутдина Ильдаушева стал мощным толчком к развитию для калмыцких спортсменов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК