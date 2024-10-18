В Элисте состоялся семинар чемпион Европы Исламутдина Эльдарушева
Исламутдин Эльдарушев — заслуженный мастер спорта России по каратэ, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, неоднократный чемпион страны, обладатель чёрного пояса и главный тренер сборной России по каратэ.
Во время семинара Алтана Басангова получила первое в Калмыкии удостоверение мастера спорта по каратэ.
Алтана — победительница Кубка России, международных турниров «Кубок Дружбы», «Open Armenia», «WKF Москва — Вселенная каратэ», серебряная медалистка БРИКС.
Это удостоверение — свидетельство её таланта и упорства, а также знак того, что каратэ в Калмыкии растёт и открывает новые горизонты. Калмыкия всегда славилась перспективными спортсменами, и сегодня юные звёзды с горящими глазами получают бесценный опыт от легенды каратэ.
Семинар Исламутдина Ильдаушева стал мощным толчком к развитию для калмыцких спортсменов.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК