21 октября, 11:31
 7 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 октября, 07:13
НовостиСобытиеСпорт

В Элисте состоялся семинар чемпион Европы Исламутдина Эльдарушева

В Элисте состоялся семинар чемпион Европы Исламутдина Эльдарушева

Исламутдин Эльдарушев — заслуженный мастер спорта России по каратэ, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, неоднократный чемпион страны, обладатель чёрного пояса и главный тренер сборной России по каратэ.

Во время семинара Алтана Басангова получила первое в Калмыкии удостоверение мастера спорта по каратэ.

Алтана — победительница Кубка России, международных турниров «Кубок Дружбы», «Open Armenia», «WKF Москва — Вселенная каратэ», серебряная медалистка БРИКС.

Это удостоверение — свидетельство её таланта и упорства, а также знак того, что каратэ в Калмыкии растёт и открывает новые горизонты. Калмыкия всегда славилась перспективными спортсменами, и сегодня юные звёзды с горящими глазами получают бесценный опыт от легенды каратэ.

Семинар Исламутдина Ильдаушева стал мощным толчком к развитию для калмыцких спортсменов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия