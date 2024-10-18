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21 октября, 06:44
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Борцы из Калмыкии снова на пьедестале

Борцы из Калмыкии снова на пьедестале

В городе Грозный Чеченской Республики прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, среди юношей до 18 лет В соревнованиях участвовали спортсмены основного состава сборной России по греко - римской борьбе, а также лучшие борцы из 22 регионов России. Мероприятие проводилось в память Заслуженного тренера СССР и России Пазла Умарова.

В этих соревнованиях принимали участие также и борцы из Калмыкии. Воспитанники заслуженного работника физической культуры и спорта РФ, тренера-преподавателя Анатолия Лиджиева показали великолепную борьбу, одолев достойных соперников.

Алдар Бадмаев завоевал золотую медаль. У Санала Бадмаева – третье место, сообщает минспорта РК.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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