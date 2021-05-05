«Фестиваль тюльпанов» в Калмыкии собрал гостей из 74 регионов России

Поток туристов во время проведения мероприятия вырос примерно на треть. Такие выводы сделали эксперты одного из операторов сотовой связи на основе анализа обезличенных данных. Больше всего туристов приехали из Московской, Ленинградской, Ростовской областей, со Ставрополья и Краснодарского края. Самые малочисленные делегации прибыли из Хакасии, Сахалина и Камчатки.

Во время «Фестиваля тюльпанов» гости активно делились впечатлениями с близкими - наговорили по телефону более 1,5 млн минут и выложили в сеть фото и видео объемом 44,5 Терабайт.