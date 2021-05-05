В республиканской больнице выбрали «Лучшую медицинскую сестру»

Победителем конкурса стала Снежана Лариева, рентген-лаборант отделения лучевой диагностики. Ей вручили путевку в санаторий Кисловодска. Серебро завоевала Маргарита Шунгурцикова. Третье и четвертое места заняли Кема Гувурова и Елена Гуминская.

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику. Соревнование проходило в пять этапов, состязались 20 участниц. Члены жюри оценивали теоретическую и практическую подготовку коллег, а также их творческие способности.