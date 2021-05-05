Калмыкию посетили эксперты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета

Они побывали в республиканском перинатальном центре и стационаре детского медицинского центра. Проректоры ВУЗа Юрий Петренко и Юрий Александрович оценили работу педиатрической и неонатальной служб региона. Они изучили истории болезней пациентов, осмотрели наиболее тяжелых из них, проанализировали кадровый состав учреждений, - сообщает профильное ведомство.



Сотрудники педиатрического университета выезжают в регионы по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для обмена опытом и оказания организационно-методической помощи.