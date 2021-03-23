Фестиваль тюльпанов в Калмыкии может состояться только при соблюдении строгих санитарно-противоэпидемических правил

Решением оперативного штаба предусматривается возможность проведения Фестиваля тюльпанов Калмыкии на территории Целинного района 24 апреля 2021 года при выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий и соблюдении ряда условий.

Бату Сергеевич подчеркнул, что при проведении Фестиваля необходимо уделить внимание продвижению и популяризации бережного отношения к природе и сохранению природной красоты степи и тюльпанов.

«Мы с Минкультом РК обсудили все мельчайшие нюансы и выбрали оптимальный формат проведения мероприятия. Отмечу, что министерство вместе с туроператорами и учреждениями, которые будут работать на фестивале, ответственно подходят к организационным вопросам, и берут на себя обязательства по соблюдению всех норм и требований. Со своей стороны, мы будем контролировать этот вопрос. Учитывая значимость и важность мероприятия, я считаю, что с соблюдением требований его проведение возможно. Важно, что мероприятие проходит в степи на открытом воздухе», – сказал Глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев.

Министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева добавила: «Мы видим, что постепенно жизнь возвращается в привычное русло, возрастает количество туристов, которые хотят познакомиться с нашим регионом. Безусловно, этот вопрос привлекает наше внимание, и мы делаем все, чтобы добиться исключения эпидемиологических рисков при разработке предложений по проведению фестиваля. В первую очередь необходимо проконтролировать и организовать мероприятия с соблюдением всех требований».