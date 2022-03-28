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21 апреля, 20:51
Новости

Сегодня в России отмечается день местного самоуправления

Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления. А повышение его эффективности, ресурсных и кадровых возможностей назвал безусловным приоритетом. И сегодня же 21 апреля элистинское городское собрание отмечает 25-летие со дня своего образования. В адрес тех, кто живёт интересами города и делает его краше и комфортнее, звучали слова признательности. Лучшим вручили почётные знаки, грамоты и благодарности.

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