Сегодня в России отмечается день местного самоуправления

Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления. А повышение его эффективности, ресурсных и кадровых возможностей назвал безусловным приоритетом. И сегодня же 21 апреля элистинское городское собрание отмечает 25-летие со дня своего образования. В адрес тех, кто живёт интересами города и делает его краше и комфортнее, звучали слова признательности. Лучшим вручили почётные знаки, грамоты и благодарности.