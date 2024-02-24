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27 февраля, 14:11
Новости

Федеральный центр проработает механизмы поддержки Калмыкии для завершения строительства очистных сооружений в Элисте

Федеральный центр проработает механизмы поддержки Калмыкии для завершения строительства очистных сооружений в Элисте

Стоимость масштабного объекта, возводимого в рамках ИПР с учетом санкций и покупки оборудования, увеличилась с 870 млн до 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается по итогам рабочей поездки Главы минприроды России Александра Козлова. Он также на месте оценил масштабы лесовосстановления, посетив в Целинном районе земли лесного фонда.

В рамках нацпроекта «Экология» Калмыкия увеличила за год площадь их восстановления на 1,5 тысячи гектаров, как основную меру борьбы с опустыниванием и деградацией пастбищных угодий.

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