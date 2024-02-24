Двое из трех пострадавших бойцов Росгвардии при взрыве в Элисте выписаны с выздоровлением

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Калмыкии. "Два сотрудника Росгвардии выписаны из республиканской больницы. Третий боец, получивший наиболее тяжелые травмы, продолжит лечение в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии России в Московской области. Его состояние оценивается как стабильное", - сообщили в пресс-службе.

Женщина-психолог продолжает лечение в больнице в Элисте, ее муж - в Национальном медицинском исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава РФ в Москве, куда он был доставлен бортом санавиации. Врачи также оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, инцидент произошел 10 февраля вечером, в калмыцкой столице. Мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. По предварительным данным, в ходе конфликта с работником центра пациент произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб. Психолога и ее мужа с тяжелыми ранениями госпитализировали в медучреждение.

11 февраля около 01:20 мск в доме, где проживал мужчина, произошла детонация неустановленного взрывчатого вещества. Пострадали трое сотрудников управления Росгвардии, которые проводили мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

По этим двум фактам следователи возбудили уголовные дела. Прокуратура Калмыкии поставила на контроль ход их расследования.