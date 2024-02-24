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27 февраля, 14:14
Новости

Александр Козлов, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона

Александр Козлов, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона

В ходе рабочего визита в республику министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, который является куратором Калмыкии, принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона

Вместе с Главой Бату Хасиковым, представителями органов власти и надзорных ведомств Козлов обсудил реализацию соответствующей программы на 2020-24 годы. Её основные мероприятия направлены на снятие инфраструктурных ограничений развития республики, ускоренный рост реального сектора экономики с учетом реализации инвестиционных проектов.

Подводя итоги, федеральный министр подчеркнул, что главный вопрос – с чем Калмыкия подойдёт к 2030-му году? Какие задачи стоит решать в первоочередном порядке при поддержке федерального центра?

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