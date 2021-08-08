Федеральное Правительство окажет поддержку производителям зерновых культур

Регионы страны получат на это более 10 миллиардов рублей.

Средства, предусмотренные кабмином, поступят в 62 региона, в том числе в Калмыкию. Для каждого величина финансирования рассчитывалась, исходя из объема полученной продукции. Региональные власти, в свою очередь, перечислят средства местным сельхозкомпаниям. Благодаря чему, аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

К слову, несмотря на очень неблагоприятные погодные условия нынешнего года, калмыцкие аграрии получили отличный урожай – 601,3 тысячи тонн зерна, сообщают в минсельхозе республики. И сейчас продолжается уборка риса-сырца в хозяйствах Октябрьского района. С учетом этой культуры в республике планируют получить около 613 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.