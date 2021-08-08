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6 октября, 13:00
НовостиМолодёжная политика

Успей подать заявку на Северо-Кавказский молодежный форум "Машук"!

Успей подать заявку на Северо-Кавказский молодежный форум "Машук"!

Как сообщают в Республиканском центре молодёжи, в этом году он пройдёт оффлайн и онлайн. Предусмотрены три смены, так называемые, факультеты: социальной ответственности, лидеров развития и большого будущего. А еще состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Если вам от 18 до 30 лет, отправляйте заявки по таким направлениям, как медиапространство, развитие социальных лифтов, творческие инициативы, добровольчество, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни и многим другим. А вот сроки ограничены: документы принимают до 15 октября.

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