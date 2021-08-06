Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза Николая Санджирова, пройдут сегодня в Волгоградской области

В селе Садки, где он учился в школе, состоится возложение цветов к мемориальной доске, а в городе Дубовки у дома № 24 на улице, названной в честь Санджирова, пройдет митинг. В нем примет участие делегация из Калмыкии. Там же работает наша съемочная группа.

Материал из Волгоградской области мы покажем в наших следующих выпусках, где расскажем о подвиге прославленного земляка в годы Великой Отечественной войны. Напомним, что основное мероприятие состоялось в поселке Цаган-Нур Октябрьского района, где родился Николай Санджиров. Это было 29 сентября - в День его рождения.