ФАС выдала предупреждение одной из нефтяных компаний о снижении розничных цен на бензин

Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, компания, занимающая доминирующее положение на рынке региона, завышала днем стоимость топлива на отдельных АЗС Элисты на 40-60 копеек за литр.

Ранее антимонопольное ведомство поручило своим региональным управлениям усилить мониторинг на рынке нефтепродуктов, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.