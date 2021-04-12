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4 мая, 11:17
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ФАС выдала предупреждение одной из нефтяных компаний о снижении розничных цен на бензин

ФАС выдала предупреждение одной из нефтяных компаний о снижении розничных цен на бензин

Такая информация размещена на официальном сайте ведомства. 

 Как говорится в сообщении, компания, занимающая доминирующее положение на рынке региона, завышала днем стоимость топлива на отдельных АЗС Элисты на 40-60 копеек за литр.

Ранее антимонопольное ведомство поручило своим региональным управлениям усилить мониторинг на рынке нефтепродуктов, уделив особое внимание обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

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