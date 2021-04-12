Жителям Калмыкии теперь проще купить или продать подержанный автомобиль

Договор можно будет оформить через портал "Госуслуги". Информация будет сразу передана в ГИБДД. Покупателю нужно внести фамилию, имя и отчество в документах. Остальные данные система должна заполнить автоматически.

Но будущему владельцу, все же, придется лично посетить МФЦ или ГИБДД в течение 10 дней после сделки. Это нужно для получения нового свидетельства о регистрации и внесения записи в бумажный паспорт транспортного средства. Нововведение вступило в силу в России с 1 мая.