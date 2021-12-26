ФАС еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые товары

Динамика цен на продовольствие под контролем Федеральной антимонопольной службы.

Её работа позволила снизить наценки в торговых сетях с 22% до 13%. А крупнейшие торговые сети заявили, что установят наценки на социально значимые продукты питания на уровне 10%.

Так, в этом году в Калмыкии, благодаря предписанию, выданному региональным управлением антимонопольной службы, удалось стабилизировать цены в одном из сетевых супермаркетов.