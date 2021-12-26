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2 февраля, 16:14
НовостиОбщество

ФАС еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые товары

ФАС еженедельно проводит мониторинг цен на социально значимые товары

Динамика цен на продовольствие под контролем Федеральной антимонопольной службы.

Её работа позволила снизить наценки в торговых сетях с 22% до 13%. А крупнейшие торговые сети заявили, что установят наценки на социально значимые продукты питания на уровне 10%.

Так, в этом году в Калмыкии, благодаря предписанию, выданному региональным управлением антимонопольной службы, удалось стабилизировать цены в одном из сетевых супермаркетов.

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