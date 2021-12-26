Жителям поселка Вознесеновка стало проще добираться до Элисты

Уже третий день поездки по этому маршруту осуществляет автобус «ЭлистаГорТранс» - ежедневно с 6:30 до 20:00.

Решение о запуске межпоселкового ПАЗа было принято Главой Калмыкии Бату Хасиковым на основании аналитики Центра Управления регионом. Как сообщает ведомство, было зафиксировано свыше 500 обращений от жителей села. Их большая часть учится и работает в Элисте. Многочисленные просьбы были услышаны. Это настоящая радость для сельчан, – делится глава Вознесеновского СМО Ренат Аккочкаров.