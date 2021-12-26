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2 февраля, 17:17
НовостиОбщество

Жителям поселка Вознесеновка стало проще добираться до Элисты

Жителям поселка Вознесеновка стало проще добираться до Элисты

Уже третий день поездки по этому маршруту осуществляет автобус «ЭлистаГорТранс» - ежедневно с 6:30 до 20:00.

 Решение о запуске межпоселкового ПАЗа было принято Главой Калмыкии Бату Хасиковым на основании аналитики Центра Управления регионом. Как сообщает ведомство, было зафиксировано свыше 500 обращений от жителей села. Их большая часть учится и работает в Элисте.  Многочисленные просьбы были услышаны. Это настоящая радость для сельчан, – делится глава Вознесеновского СМО Ренат Аккочкаров.

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