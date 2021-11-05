Ежемесячную выплату за первенца получили 2 605 семей Калмыкии

По данным регионального министерства социального развития, труда и занятости на 1 декабря, на эти цели выделено более 230 миллионов рублей. Напомним, размер такой выплаты составляет 10 926 рублей. А рассчитывать на нее могут семьи при рождении или усыновлении первого ребенка, при условии, что среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум более, чем два раза.

По данным ведомства, в Калмыкии, в рамках реализации республиканской программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», которая является частью нацпроекта «Демография», предусмотрены также ежемесячные выплаты, в случае рождения третьего и последующего ребенка, и единовременная - женщинам, ставшим мамой в возрасте до 25 лет включительно. А также региональный маткапитал.