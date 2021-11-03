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9 декабря, 17:19
НовостиОбществоГосударство

Более 12 миллиардов рублей выделено федеральным Правительством для повышения до конца года зарплат работникам бюджетной сферы

Более 12 миллиардов рублей выделено федеральным Правительством для повышения до конца года зарплат работникам бюджетной сферы

Решение приняли в рамках реализации Майского указа Президента. Как было отмечено, оплата труда должна демонстрировать «опережающий рост», по сравнению со средней зарплатой по региону. На деле - это не соблюдалось в половине субъектов.

Повышение зарплаты ожидает педагогов, культурных и научных работников, а также врачей. Контролировать ход реализации Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил главе Министерства труда и социальной защиты совместно с Минфином.

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