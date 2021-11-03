Более 12 миллиардов рублей выделено федеральным Правительством для повышения до конца года зарплат работникам бюджетной сферы

Решение приняли в рамках реализации Майского указа Президента. Как было отмечено, оплата труда должна демонстрировать «опережающий рост», по сравнению со средней зарплатой по региону. На деле - это не соблюдалось в половине субъектов.

Повышение зарплаты ожидает педагогов, культурных и научных работников, а также врачей. Контролировать ход реализации Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил главе Министерства труда и социальной защиты совместно с Минфином.