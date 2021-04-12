Глава Калмыкии поздравил ветеранов по телефону
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9 мая, в День Победы, Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны телефонным звонком.
9 мая, в День Победы, Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны телефонным звонком.
К поздравлению по телефону присоединились Председатель Правления РК Юрий Зайцев и Руководитель Администрации Главы РК Чингис Бериков.
Ранее им также были переданы подарки от Главы Калмыкии.