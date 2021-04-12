Глава Калмыкии поздравил ветеранов по телефону

9 мая, в День Победы, Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны телефонным звонком.



К поздравлению по телефону присоединились Председатель Правления РК Юрий Зайцев и Руководитель Администрации Главы РК Чингис Бериков.



Ранее им также были переданы подарки от Главы Калмыкии.