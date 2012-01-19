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1 марта, 20:42
НовостиЗдравоохранение

В Лаганской больнице теперь проводят высокотехнологичные операции

В Лаганской больнице теперь проводят высокотехнологичные операции

Подобные операции выполняют в крупных федеральных клиниках.  Впервые при помощи видеоэндоскопии и внутрипросветной хирургии высокотехнологичную  операцию здесь проведет колопроклолог с мировым именем Бадма Башанкаев.

Пациенту кабинета видеоэндоскопии  и внутрипросветной хирургии Лаганской районной больницы проводят специализированное обследование  верхних и нижних отделов желудочно – кишечного тракта. Мужчина борется с онкозаболеванием уже не один год. Ему предстоит сложнейшая операция по восстановлению толстого кишечника. Проведет ее известный колопроктолог, ведущий хирург страны Бадма Башанкаев. В клиниках США и Германии он прошёл стажировку  под руководством мировых медицинских светил. Доктор старается не только помочь пациентам со сложными диагнозами, но и поделиться опытом с коллегами. Это стало возможным, благодаря появлению в арсенале медучреждения современного хирургического оборудования. Исследование пациентов  проводит главный специалист регионального Министерства здравоохранения Геннадий Коокуев.

Такие заболевания часто становятся приговором для пациента. Операция при помощи видеоэндоскопии  и внутрипросветной хирургии позволяет выявлять  ранние формы рака различных локализаций  полых органов  и вовремя начать лечение. Такие хирургические манипуляции выполняют  практически без разрезов, через небольшие проколы. Его производят специальным инструментом диаметром до десяти миллиметров.  Хирург контролирует свои действия по монитору. На базе Лаганской  районной больницы уже в текущем году планируют открыть Центр амбулаторной онкологической помощи. В ожидании - еще несколько  больных с колопроктологическими заболеваниями.

  В планах уже в ближайшее время  получить федеральную лицензию по профилю колопроктология. Кроме того, квалификация врачей и современное  оборудование позволят проводить  здесь самые сложные операции. Это стало возможным,  благодаря сотрудничеству с ведущим проктологом России.  

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