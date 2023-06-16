Общественный Штаб по наблюдению за выборами в Народный хурал в самое ближайшее время организует курсы по основам избирательного права

Для этого его члены - преподаватели КалмГУ прошли обучение в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил на брифинге руководитель, председатель Общественной палаты Калмыкии Баатр Мучаев. Он также рассказал, что ход голосования наблюдатели будут контролировать по так называемому "золотому стандарту», разработанному Координационным советом Общественной палаты России. Кроме того, оперативно информировать о ходе избирательной кампании на всём ее протяжении, проверять поступающую информацию о возможных нарушениях с привлечением наблюдателей, экспертов и мобильных групп.