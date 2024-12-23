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25 декабря, 10:01
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Калмыцкий новый год Зул важен и интересен для всех жителей республики

Калмыцкий новый год Зул важен и интересен для всех жителей республики

Не остаются стороне дети. Они принимают активное участие в празднике. Учащиеся Кировского сельского лицея Городовиковского района подготовили замечательное поздравление для всех.

В Зултурганской средней школе Ики-Бурульского района ученикам младших классов рассказали о Зул - калмыцком новом годе, о традициях и обычаях праздника. В начальной и средней школе учителя Баирта Джуджиновой, Мария Бадмаева, Альмана Шовгорова провели тематические беседы "Священный праздник Зул", "Знакомство с традициями праздника Зул". Дети произносили благопожелания, отгадывали загадки, играли в альчики, создали поздравительные открытки для своих родных, рассказывали о традициях своей семьи, угощались калмыцким чаем и борцогами.

А в Элистинском детском садике № 11 малышам интересно и красочно рассказали об калмыцком новогоднем празднике.

В Садовской средней школе имени Д.А. Маковкина Сарпинского района ребята не только услышали интересный рассказ о новом годе Зул, но сделали рисунки на тему нового года.

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