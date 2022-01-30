В Элисте открыт Реабилитационный центр для перенёсших COVID-19 в средней или тяжелой форме

Он развернут на базе Республиканской больницы имени Жемчуева . Ведь после того, как пациент выписывается из инфекционного госпиталя или завершает курс лечения амбулаторно, он может испытывать самые различные недомогания, относящиеся к постковидному синдрому. Подробнее в материале Татьяны Шолоховой.

Диагноз пневмония 4 степени - тяжелая вирусная инфекция приковала Александра Кима к больничной койке на целых полтора месяца. Но он продолжает лечение: предстоит непростой и долгий период восстановления под присмотром врачей. Однако, Александр обходится без дополнительной кислородной поддержки.

Постковидный синдром – это патологические проявления, сохраняющиеся в течение трех и более месяцев после коронавирусной инфекции. Сейчас в отделении реабилитации на лечении двое пациентов, из числа тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой и средней форме. По словам врача-реабилитолога Исы Даваева, помимо медикаментозного лечения, таким больным назначают комплекс ЛФК и дыхательной гимнастики.

Пациенты с постковидным синдромом, в основном, это люди пожилого возраста, имеющие сопутствующие заболевания. Но, нередко, его диагностируют и у молодых людей без какой-либо сопутствующей патологии, перенесших заболевание легко, буквально «на ногах». В реабилитационное отделение они попадают по направлению участкового терапевта после проведенного необходимого обследования.

Кроме того, переболевшим коронавирусной инфекцией нужно пройти внеочередную диспансеризацию, даже когда нет явных симптомов. Дело в том, что коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование. Обезопасить себя от подобных последствий и тяжелого течения болезни поможет своевременная вакцинация.