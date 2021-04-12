Сегодня поздравления получают представители одной из самых опасных и мужественных профессий – водолазы

В Калмыкии поисково-спасательная служба была создана еще в 2006 году. И за это время водолазы не раз показали, что не боятся трудностей и доказали свое мастерство.

Андрей Донченко хотел стать моряком, как его отец и дяди, но стал водолазом. В детстве был случай, когда чуть не утонул. Возможно, это и подвигло побороть страх и полюбить подводный мир, говорит он. Но, в отличие от дайвера, который уходит под воду, чтобы развлечься, для водолазов - это настоящая работа. Там, где трудно всегда отправляли опытного водолаза Андрея Донченко. За 10 лет не только спасал пострадавших, но и вытаскивал тех, кто оказался на дне водоемов. Участвовал в сложной операции, когда машина ушла под лед, и люди погибли. Любители порыбачить перевернулись с лодки. И не все выжили. А случай в Утте, когда из колодца вытаскивали двух утопленников на глубине 20 метров, Донченко долго не мог забыть.

В таких случаях надо обладать стойкой психикой. Именно на это качество, помимо здоровья, которое должно быть такое же, как у космонавтов, обращают внимание при трудоустройстве.

Учреждению сейчас нужны трое водолазов. Двоим трудно будет справиться с теми задачами, которые стоят перед летним сезоном. Заняться обследованием и очисткой акваторий в местах массового купания людей. К работе они приступят уже в середине мая.

Иногда приходится трудиться при плохой видимости и делать все на ощупь. Речная вода всегда мутная. Это только в песне поется, что водолазы ищут клады. А на самом деле со дна водоемов, в основном, вытаскивают кучу мусора, ненужных вещей и предметов.

В этом году профессиональный праздник совпал с выходными днями. Поэтому водолазов поздравили перед майскими праздниками. В их числе Андрей Донченко. Его наградили медалью « За наставничество». А покорить глубину мирового океана - остается пока его мечтой.