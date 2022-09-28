"Большой этнографический диктант"

Эта Международная просветительская акция состоится в седьмой раз. Жители Калмыкии активно присоединяются к мероприятию, его уже поддержали порядка 4000 участников. Диктант состоится в канун Дня Народного единства в онлайн и офлайн-форматах.



В нашем регионе организаторами мероприятия стали Министерство культуры и туризма республики. Цель седьмой Международной просветительской акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну.



Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, а уже в 2021 году к Акции присоединились более 2 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. Мероприятие пройдет с 3 по 8 ноября.