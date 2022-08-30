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19 сентября, 10:17
НовостиСемья

Ассоциация юристов России проведет прием граждан в Калмыкии

Ассоциация юристов России проведет прием граждан в Калмыкии

Пройдет он в селе Троицкое по улице Ленина (дом 4а, Районный Дом культуры) сегодня с 14:00 до 18:00. Темой встречи станет оказание бесплатной юридической помощи. В мероприятии примут участие:

- Илья Аксенов, член Исполнительного комитета РО АЮР по РК, председатель Совета ветеранов работников прокуратуры РК, к.ю.н;

- Эрдни Чимидов, член Ассоциации юристов России;

- Елена Крылова, Исполнительный директор, руководитель Аппарата РО АЮР по РК;

Записаться на прием можно по телефону: +7(909)397-00-96.

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